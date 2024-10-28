Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе — 6-й

Стали известны имена футболистов, которые заняли с 10-е по 4-е места в голосовании за «Золотой мяч».

Места с 10-е по 4-е:

10 — Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

9 — Тони Кроос («Реал», сборная Германии);

8 — Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

7 — Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

6 — Килиан Мбаппе («Реал»/ПСЖ, сборная Франции);

5 — Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

4 — Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании).

Напомним, что «Реал» был признан лучшим клубам по итогам сезона, а нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль — лучший футболист мира до 21-го года.