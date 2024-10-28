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    Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе — 6-й

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    Стали известны имена футболистов, которые заняли с 10-е по 4-е места в голосовании за «Золотой мяч».

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    Места с 10-е по 4-е:

    • 10 — Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

    • 9 — Тони Кроос («Реал», сборная Германии);

    • 8 — Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

    • 7 — Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

    • 6 — Килиан Мбаппе («Реал»/ПСЖ, сборная Франции);

    • 5 — Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

    • 4 — Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании).

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