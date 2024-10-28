Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе — 6-й

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Места с 10-е по 4-е:
- 10 — Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
- 9 — Тони Кроос («Реал», сборная Германии);
- 8 — Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
- 7 — Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
- 6 — Килиан Мбаппе («Реал»/ПСЖ, сборная Франции);
- 5 — Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
- 4 — Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании).
Напомним, что «Реал» был признан лучшим клубам по итогам сезона, а нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль — лучший футболист мира до 21-го года.