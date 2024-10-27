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    «Леганес» разгромил «Сельту»

    «Леганес» — «Сельта»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура испанской Примеры «Леганес» не испытал никаких проблем в матче против «Сельты» — 3:0.

    Дарко Брашанац
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    Дарко Брашанац

    Все голы были забиты после перерыва. Мячи на счету Диего Гарсии, Дарко Брашанаца и Серхио Гонсалеса.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Сельта 3:0
    Голы: 1:0 Диего Гарсия (59'), 2:0 Дарко Брашанац (78'), 3:0 Серхио Гонсалес (82') Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира, Хорхе Саэнс (Серхио Гонсалес, 46'), Матия Настасич, Энрик Франкеса, Сейдуба Сиссе (Дарко Брашанац, 54'), Ренато Тапиа, Иван Неу, Даниэль Раба (Хуан Крус, 69'), Себастьен Аллер (Мигель Де ла Фуэнте, 54'), Диего Гарсия (Мунир Эль-Хаддади, 65') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хавьер Манкильо (Хави Родригес, 80'), Уго Альварес, Уго Сотело (Альфон Гонсалес, 80'), Илаш Мориба (Дамиан Родригес, 63'), Жонатан Бамба (Уиллот Сведберг, 63'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 63'), Яго Аспас Предупреждения: Карл Старфельт (62'), Ренато Тапиа (71'), Иван Неу (75'), Оскар Мингуэза (84')

    «Леганес» с 11 очками идет на 14-й позиции, а «Сельта» (13) — 11-я.

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