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    «Челси» выиграл у «Ньюкасла» в АПЛ с минимальным счетом

    «Челси» — «Ньюкасл»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 9-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Челси» был сильнее «Ньюкасла» — 2:1.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    На 18-й минуте с передачи Коула Палмера «синих» вывел вперед Николас Джексон.

    «Сороки» смогли отыграться на 32-й минуте после точного удара Александера Исака.

    Победу «Челси» принес точный удар Коула Палмера на 47-й минуте, голевую передачу ему отдал Ромело Лавия.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ньюкасл 2:1
    Голы: 1:0 Николас Джексон (18'), 1:1 Александер Исак (32'), 2:1 Коул Палмер (47') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Марк Кукурелья, 78'), Леви Колвилл, Рис Джеймс, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа (Энцо Фернандес, 72'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 67'), Педру Нету, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 78') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 68'), Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 68'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Шон Лонгстафф, 68'), Льюис Холл (Ллойд Келли, 89'), Александер Исак, Жоэлинтон (Уильям Осула, 89') Предупреждения: Весли Фофана (11'), Фабиан Шер (22'), Ромео Лавиа (54'), Сандро Тонали (64'), Чуквунонсо Мадуэке (66'), Роберт Санчес (84'), Педру Нету (88'), Шон Лонгстафф (90'), Кристофер Нкунку (90 + 4'), Enzo Maresca (90 + 4')
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