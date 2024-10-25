Силкин про Осинькина: Это плюс для «Крыльев Советов», что его удалось отстоять

Экс-наставниквысказался о работе главного тренера

«Болельщикам такая игра определенно пришлась по душе. Как говорится, если побеждаешь, забивай на один гол больше, чем соперник. А тут на три удалось.

Осинькин? Это плюс для "Крыльев Советов", что его удалось отстоять. Я хорошо знаю Игоря Витальевича, он своей работой доказал, что является хорошим специалистом. Сколько игроков самарский клуб при нем продал, заработав хорошие деньги. Такими кадрами не разбрасываются.

Конечно, рано или поздно любой источник иссякает, но пока это не про Осинькина. У команды есть проблема с реализацией, что говорит о недостатке мастерства. Если бы в этом составе "Крылья" играли бы дольше, картина была бы другой, им нужно время», — сказал Силкин изданию «ВсеПроСпорт».

Ранее руководство клуба и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев приняли решение не увольнять главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге самарская команда занимает 9-е место в таблице с 12-ю очками в активе.