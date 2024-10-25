Гоцук: Выйдем и покажем «Спартаку», что мы подготовили

Капитан «Пари НН»рассказал, как проходит подготовка его команды к игре 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«У нас хорошее настроение после победы над "Краснодаром". Мы готовимся. Говорить по "Спартаку" ничего не буду. Выйдем и покажем на поле, что мы подготовили и насколько способны победить эту команду.

"Постепенно мы знакомимся с Виктором Михайловичем. Провели под его руководством уже три игры. Требования понятны, но есть много тактических нюансов. Работаем в плановом режиме.

Новому тренеру всегда тяжело входить, когда команда на ходу. Но Виктор Михайлович — опытный специалист, и мы будем все вместе работать, чтобы добиваться успеха на поле", — добавил Гоцук.

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"Пари НН" встретится со "Спартаком" 27 октября в 14:14 мск.