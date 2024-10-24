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    Семак: «Локомотив» незначительно изменился по сравнению с прошлым сезоном

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу московского «Локомотива». Специалист отметил, что железнодорожники показывают интересный футбол. Встреча пройдет 27 октября.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается состава, "Локомотив" незначительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Команда играет в интересный футбол. Там быстрые игроки, которые хорошо играют на пространстве и стандартах. Они являются одними из претендетов на победу в чемпионате. Все это видят, и мы готовимся к хорошему и интересному матчу.

    Плотность в верху таблицы не позволяет командам расслабляться. После каждого тура лидер может смениться. Потеря очков — всегда минус для любой команды. Думаю, что какие-то выводы после поражений в любом случае делаются. Разница в два очка — это ничего. Ни наша победа, ни победа "Локо" в преддверии матча не влияют на подготовку к игре», — цитирует Семака «Чемпионат».

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