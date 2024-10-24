«Атлетик» обыграл «Славию», «Порту» был сильнее «Хоффенхайма»

Нико Уильямс Фото: globallookpress.com
Испанский «Атлетик» на своем поле с минимальным счетом победил чешскую «Славию» — 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте с передачи Алекса Беренгера забил Нико Уильямс.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Атлетик — Славия П 1:0
Голы: 1:0 Том Лоуренс (10'), 2:0 Вацлав Черны (31'), 3:0 Вацлав Черны (55'), 4:0 Hamza Igamane (71') Атлетик: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Леон Балогун (Робин Проппер, 68'), Джон Сауттар, Коннор Баррон, Николас Раскин, Недим Байрами (Зак Лавлейс, 74'), Вацлав Черны (Нерайсо Касанвирьо, 74'), Том Лоуренс (Мохаммед Диоманде, 46'), Сирил Дессерт (Hamza Igamane, 57'), Jefte Славия П: Штефан Тырновану, Михай Попеску (Ристо Радунович, 46'), Джойским Дава, Сиябонга Нгезана, Александру Пантя, Малком Эджума (Александру Муси, 60'), Баба Альхассан, Даниэль Бырлиджа, Давид Микулеску (William Baeten, 63'), Луис Фелипе (Октавиан Попеску, 46'), Мариус Штефэнеску (Александру Бэлуцэ, 46') Предупреждения: Луис Фелипе (16'), Джеймс Тавернье (24'), Мариус Штефэнеску (35'), Вацлав Черны (38'), Михай Попеску (43'), Александру Бэлуцэ (77'), Коннор Баррон (81')
Календарь и таблица Лиги Европы
«Порту» дома уверенно победил немецкий «Хоффенхайм» — 2:0.
В конце первого тайма счет открыл защитник Тиаго Джало, а на 75-й минуте второй мяч забил Саму.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Порту — Хоффенхайм 2:0
Голы: 1:0 Тьягу Джало (45 + 2'), 2:0 Samu Omorodion (75') Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш, Неуэн Перес, Тьягу Джало (Жозе Педро, 84'), Франсишку Моура, Пепе (Гонсалу Боржеш, 90'), Алан Варела, Иван Хайме (Фабиу Виейра, 59'), Галено, Николас Гонсалес, Samu Omorodion (Дэнни Намасо, 90') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей, Стэнли Нсоки, Артур Шавес (Тим Дрекслер, 79'), Александер Прасс (Давид Юрасек, 84'), Том Бишоф, Флориан Гриллич (Умут Тохумджу, 70'), Антон Стах, Якоб Бруун Ларсен (Мергим Бериша, 70'), Адам Гложек (Харис Табакович, 70'), Андрей Крамарич Предупреждения: Стэнли Нсоки (45'), Неуэн Перес (54'), Алан Варела (77'), Николас Гонсалес (84')
Бельгийский «Андерлехт» оказался сильнее болгарского «Лудогорца» - 2:0.
Победу хозяевам принес точный удар на 67-й минуте Самуэля Эдози. Точку в матче поставил Андерс Дрейер.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Андерлехт — Лудогорец 1:1
Голы: 1:0 Самуэль Эдози (67'), 1:1 Руан Секо (90') Андерлехт: Колин Косеманс, Томас Фоке (Киллиан Сарделла, 83'), Ян-Карло Симич, Людвиг Аугустинсон (Moussa N’Diaye, 75'), Леандер Дендонкер, Матс Ритс, Маджид Ашимеру (Каспер Дольберг, 59'), Тристан Дегриф (Самуэль Эдози, 46'), Марио Струйкенс (Яри Версхарен, 59'), Андерс Драйер, Luis Vasquez Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон (Дэнни Групер, 87'), Диниш Алмейда, Оливье Вердон, Аслак Витри, Дерой Дуарте (Erick Marcus, 75'), Ивайло Чочев (Агибу Камара, 89'), Педро Наресси, Рик, Квандво Дуа (Руан Секо, 76'), Кайо Видал Предупреждения: Тристан Дегриф (28'), Оливье Вердон (41'), Ивайло Чочев (45 + 3'), Педро Наресси (45 + 4'), Рик (45 + 5'), Хендрик Бонманн (64'), Томас Фоке (80'), Киллиан Сарделла (89') Удаление: Кайо Видал (30')