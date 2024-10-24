Илич: У меня есть несколько предложений. Думаю над ними

Бывший главный тренервысказался о своем тренерском будущем.

«У меня есть несколько предложений. Думаю над ними. Но сейчас не лучший период для тренерской работы, потому что у каждого клуба в мире есть тренер. Но это нормально. Думаю, через несколько месяцев что-то произойдет.

А пока я в Белграде, и мне нужно время, чтобы отдохнуть, провести время с семьей, детьми и друзьями. Я не видел их долго, потому что у нас был непростой период в Нижнем Новгороде. Сейчас я отдыхаю», — цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новым наставником «Пари НН» стал Виктор Гончаренко.