ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Илич: У меня есть несколько предложений. Думаю над ними

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о своем тренерском будущем.

    Саша Илич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саша Илич

    «У меня есть несколько предложений. Думаю над ними. Но сейчас не лучший период для тренерской работы, потому что у каждого клуба в мире есть тренер. Но это нормально. Думаю, через несколько месяцев что-то произойдет.

    А пока я в Белграде, и мне нужно время, чтобы отдохнуть, провести время с семьей, детьми и друзьями. Я не видел их долго, потому что у нас был непростой период в Нижнем Новгороде. Сейчас я отдыхаю», — цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что новым наставником «Пари НН» стал Виктор Гончаренко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры