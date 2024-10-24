Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола () опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России, как и в прошлом месяце, по-прежнему находится на 34 месте.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одного матча, ограничившись лишь учебно-тренировочным сбором.

Первое место в рейтинге ФИФА занимает сборная Аргентины. В топ-3 также входят Франция и Испания.

Сборная Португалии поднялась на седьмую строчку, опередив Нидерланды, а сборная Италии стала девятой.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.