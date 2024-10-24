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    Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Сборная России, как и в прошлом месяце, по-прежнему находится на 34 месте.

    В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одного матча, ограничившись лишь учебно-тренировочным сбором.

    Первое место в рейтинге ФИФА занимает сборная Аргентины. В топ-3 также входят Франция и Испания.

    Сборная Португалии поднялась на седьмую строчку, опередив Нидерланды, а сборная Италии стала девятой.

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    • Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

    Рейтинг ФИФА (версия от 24 октября 2024 года)
    fifa.com
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