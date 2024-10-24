Болельщики «Фенербахче» напали на фанатов «Манчестер Юнайтед»

Участники ультраснапали на болельщиковперед очной встрече в рамках Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты «Фенербахче» в количестве 50-и человек совершили нападение на 5-х болельщиков «Манчестер Юнайтед». Одному из фанатов «красных дьяволов» нанесли удар ломом.

По данным СМИ, один из болельщиков «Фенербахче» выставил пост на своей странице в социальных сетях после нападения с комментарием: «Теперь Манчестер действительно красный».

Матч между «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы состоится сегодня, 24-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.