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    Болельщики «Фенербахче» напали на фанатов «Манчестер Юнайтед»

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    Участники ультрас «Фенербахче» напали на болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед очной встрече в рамках Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

    Болельщики «Фенербахче»
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    Болельщики «Фенербахче»

    Фанаты «Фенербахче» в количестве 50-и человек совершили нападение на 5-х болельщиков «Манчестер Юнайтед». Одному из фанатов «красных дьяволов» нанесли удар ломом.

    По данным СМИ, один из болельщиков «Фенербахче» выставил пост на своей странице в социальных сетях после нападения с комментарием: «Теперь Манчестер действительно красный».

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    • Матч между «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы состоится сегодня, 24-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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