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    Фенербахче — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.85. 24.10.2024

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    В рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет 24 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Турецкая команда занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Фенербахче» набрал 4 очка после 2-х туров. Столько же баллов у 9-и команд.

    Команда провела только 1 матч на своем поле на турнире, сыграв вничью. В предстоящем матче «Фенербахче» предстоит пройти испытание против «Манчестер Юнайтед».

    Фенербахче — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Турции команда сыграла вничью с «Самсунспором» (2:2), а до этого также поделила очки с «Твенте» (1:1) в Лиге Европы, сравняв счет на 71-й минуте.

    «Фенербахче» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда забила 7 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Фенербахче» точно не будут мальчиками для битья в предстоящем матче. Команда точно даст бой «Манчестер Юнайтед», тем более выступая на своем поле.

    В последней очной встрече «Фенербахче» обыгрывал «красных дьяволов» в Лиге Европы со счетом 2:1 в 2016-м году. Спустя 8 лет турецкая команда вновь способна победить соперника.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала на общем этапе Лиги Европы, занимая лишь 21-е место в таблице с 2 очками в активе после 2-х туров.

    На турнире «Манчестер Юнайтед» выступает довольно результативно. За 2 встречи команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1, а до этого сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» проиграл только «Тоттенхэму» (0:3), трижды сыграл вничью и однажды победил. За этот период «красные дьяволы» смогли забить 6 голов при 8-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» уже несколько сезонов является непредсказуемой командой, которая может проиграть кому угодно. Несмотря на это, в предстоящем матче «красные дьяволы» точно фавориты.

    Интересно, что в последних 3-х матчах на чужом поле «Манчестер Юнайтед» непременно играл вничью. Что ждет на этот раз? «Красным дьяволам» пора побеждать в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

    • «Манчестер Юнайтед» в последних 3-х матчах дважды сыграл вничью и однажды победил

    • В последних 5-и очных встречах «Фенербахче» трижды обыгрывал «Манчестер Юнайтед»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.40, победа «Фенербахче» — 2.85, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что хозяева смогут дать бой «Манчестер Юнайтед» и победить.

    Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.85.

    Прогноз: Для победы «Фенербахче» необходимо забить минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Фенербахче» 1.5 больше за 2.20.

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    «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» увезти очки из Турции?
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