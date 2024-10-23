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    Флориан Вирц«Брест» — «Байер» 1:1. Онлайн
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    «Аталанта» и «Селтик» сыграли безголевую ничью

    «Аталанта» — «Селтик»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче общего этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» и шотландский «Селтик» не смогли поразить ворота друг друга.

    Каспер Шмейхель — вратарь «Селтика»
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    Каспер Шмейхель — вратарь «Селтика»

    Игра проходила с полным игровым и территориальным преимуществом бергамасков, но одержать победу и забить хотя бы один мяч они так и не смогли.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Аталанта — Селтик 0:0
    Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац (Маттео Руджери, 78'), Рауль Белланова (Лазар Самарджич, 58'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Николо Дзаньоло, 78'), Матео Ретеги (Шарль Де Кетеларе, 58'), Адемола Лукман (Хуан Куадрадо, 69') Селтик: Каспер Шмейхель, Алекс Валле, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Рео Хатате (Паулу Бернарду, 68'), Каллум Макгрегор, Арне Энгелс (Люк Маккован, 75'), Алистер Джонстон, Дайдзэн Маэда (Луис Пальма, 74'), Адам Айда (Киого Фурухаси, 68'), Николас-Геррит Кюн (Джеймс Форрест, 81') Предупреждение: Алистер Джонстон (8')

    После этого матча у «Аталанты» стало 5 очков, а у «Селтика» на одно меньше.

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