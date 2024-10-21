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    Рахимов: Мы сегодня не обладаем запасом прочности

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о составе своей команды в нынешнем сезоне.

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Мы сегодня не обладаем запасом прочности и находимся там, где должны. Это болезненный удар, я сам хочу иметь Бителло и всех остальных, но нужно искать выход из этого.

    У меня толстая кожа, духа достаточно внутри. Завтра сядем ещё раз поговорим с командой. Дух эта команда не потеряла», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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