Рахимов: Мы сегодня не обладаем запасом прочности

Главный тренервысказался о составе своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы сегодня не обладаем запасом прочности и находимся там, где должны. Это болезненный удар, я сам хочу иметь Бителло и всех остальных, но нужно искать выход из этого.

У меня толстая кожа, духа достаточно внутри. Завтра сядем ещё раз поговорим с командой. Дух эта команда не потеряла», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После 12-и туров в российской Премьер-лиге казанская команда занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «Рубин» встретится с «Акроном» 23-го октября в рамках Кубка России.