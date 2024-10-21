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    «Спартак» отказал в стажировке Мостовому

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    Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников отметил, что «Спартак» отказался брать на стажировку экс-футболиста Александра Мостового.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Руководству красно-белых не понравилось одно из интервью Мостового, где он сказал, что ничем не хуже Деяна Станковича.

    «Мы попросили "Спартак", чтобы Александру организовали стажировку, но потом "Спартак" отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого "Спартак" отказал.

    Академия РФС договорилась со "Спартаком", но стажировки не будет. Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» в 12-м туре РПЛ дома неожиданно уступил «Краснодару» со счетом 0:3.

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