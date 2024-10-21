«Спартак» отказал в стажировке Мостовому

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФСотметил, что «Спартак» отказался брать на стажировку экс-футболиста

Руководству красно-белых не понравилось одно из интервью Мостового, где он сказал, что ничем не хуже Деяна Станковича.

«Мы попросили "Спартак", чтобы Александру организовали стажировку, но потом "Спартак" отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого "Спартак" отказал.

Академия РФС договорилась со "Спартаком", но стажировки не будет. Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» в 12-м туре РПЛ дома неожиданно уступил «Краснодару» со счетом 0:3.