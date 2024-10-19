Тен Хаг: Во втором тайме мы показали, что едины

Главный тренервысказался о победе команды в матче против(2:1).

«Мы рады победе. В "МЮ" ты должен побеждать, но также и развлекать людей. Думаю, сегодня все получили удовольствие. Особенно учитывая то, как все произошло с голом, забитым нечестным путем.

Во втором тайме мы показали, что едины, продемонстрировали решительный настрой и забили два прекрасных гола.

Мы не поняли, почему судья вывел одного из наших футболистов с поля в критический момент. Там была засохшая кровь, такое уже случалось. Одного из тех, кто лучше всех играет головой, во время углового — а это сильная сторона "Брентфорда" — отправляют за пределы поля. И "Брентфорд" этим пользуется. Понятно, что после этого мы вышли из себя.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удавалось. Во втором тайме все изменилось после гола, все обрадовались. Было видно, как растут мотивация и уверенность. Именно это команде и нужно. В последние недели голы давались нам с трудом.

Я сосредоточен только на этом. То, о чем пишут, с меня как с гуся вода. Я справлюсь. А футболистам следует думать только о выступлении команды, о правильной трудовой этике, о том, чтобы отдавать все силы», — цитирует тен Хага ВВС.