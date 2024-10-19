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    Джуд Беллингем«Сельта» — «Реал». Онлайн
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    Тен Хаг: Во втором тайме мы показали, что едины

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе команды в матче против «Брентфорда» (2:1).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы рады победе. В "МЮ" ты должен побеждать, но также и развлекать людей. Думаю, сегодня все получили удовольствие. Особенно учитывая то, как все произошло с голом, забитым нечестным путем.

    Во втором тайме мы показали, что едины, продемонстрировали решительный настрой и забили два прекрасных гола.

    Мы не поняли, почему судья вывел одного из наших футболистов с поля в критический момент. Там была засохшая кровь, такое уже случалось. Одного из тех, кто лучше всех играет головой, во время углового — а это сильная сторона "Брентфорда" — отправляют за пределы поля. И "Брентфорд" этим пользуется. Понятно, что после этого мы вышли из себя.

    В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удавалось. Во втором тайме все изменилось после гола, все обрадовались. Было видно, как растут мотивация и уверенность. Именно это команде и нужно. В последние недели голы давались нам с трудом.

    Я сосредоточен только на этом. То, о чем пишут, с меня как с гуся вода. Я справлюсь. А футболистам следует думать только о выступлении команды, о правильной трудовой этике, о том, чтобы отдавать все силы», — цитирует тен Хага ВВС.

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