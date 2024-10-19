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    Карпин: Как будет играть «Пари НН» с Гончаренко — пока загадка

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    Наставник «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча начнется в 14:00 мск.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин отметил, как ростовчане справляются с четырехматчевой серией без побед.

    «Четыре матча без побед. Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами.

    Не могу сказать, что недовольны игрой. Результаты после паузы на сборные были неудовлетворительными.

    Как будет играть "Пари НН" с Виктором Михайловичем Гончаренко — пока загадка. По расстановке вроде бы в три центральных защитника, как и действовали до этого. Но понятно, что стало сложнее», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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