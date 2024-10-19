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    Грилиш: Уокера крайне тяжело обыграть один в один

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    Форвард «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметил, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Это Кайл Уокер. Он невероятный защитник: быстрый, сильный. Его крайне трудно обыграть "один в один".

    Аарон Ван-Биссака? Я бы включил его в тройку лучших. Он действительно хорош в защите.

    Карвахаль? Мы столько раз играли друг против друга и провели много хороших матчей. Да, но я думаю, что мы оба раздражители для соперников. Его карьера говорит сама за себя, она невероятна», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

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    Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В 2021 году игрок перешел в «Манчестер Сити».

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