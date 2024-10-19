Грилиш: Уокера крайне тяжело обыграть один в один

Форвард «Манчестер Сити»отметил, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

«Это Кайл Уокер. Он невероятный защитник: быстрый, сильный. Его крайне трудно обыграть "один в один".

Аарон Ван-Биссака? Я бы включил его в тройку лучших. Он действительно хорош в защите.

Карвахаль? Мы столько раз играли друг против друга и провели много хороших матчей. Да, но я думаю, что мы оба раздражители для соперников. Его карьера говорит сама за себя, она невероятна», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В 2021 году игрок перешел в «Манчестер Сити».