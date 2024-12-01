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    «Спартак» удачно съездит в Краснодар, «Челси» и «Астон Вилла» проявят себя в атаке

    Экспресс дня 1 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Унаи Эмери
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» на данный момент находится в топ-4. Клуб набрал 22 очка в 12 встречах. У синих 6 побед, 4 ничьи и два поражения.

    Беспроигрышная серия «Челси» с учетом всех турниров составляет пять матчей. Последний раз клуб уступал месяц назад. 30 октября «Челси» не набрал очков в выездном поединке с «Ньюкаслом» (0:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Астон Вилла» располагается на 9-й позиции в таблице. В активе команды 19 очков. Подопечные Унаи Эмери сейчас отстают от «Челси» на три балла.

    В АПЛ «Астон Вилла» не побеждала достаточно давно. Последний раз это было 19 октября. Тогда бирмингемский коллектив в гостях одолел «Фулхэм» со счетом 3:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.55.

    «Краснодар» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России

    В прошлом туре «Краснодар» потерял лидерство. Сейчас команда идет 2-й в таблице РПЛ. Клуб отстает от лидирующего «Зенита» на один балл.

    В чемпионате России-2024/25 «Краснодар» еще ни разу не проиграл. У команды 11 побед и 5 ничьих. Разница мячей составляет 34-9.

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    «Спартак» на этой неделе разочаровал болельщиков в противостоянии с «Ростовом». Однако красно-белые продолжают борьбу в Кубке России. Правда, теперь придется играть в Пути регионов.

    В РПЛ «Спартак» не проигрывает с 19 октября. Тогда команда неудачно провела домашний матч с «Краснодаром». Москвичи уступили в родных стенах со счетом 0:3.

    Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.66.

    «Марсель» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» на данный момент располагается в топ-3. У клуба 23 очка по итогам 12 матчей. Провансальский клуб одержал 7 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    В текущем месяце «Марсель» провел три матча и одержал две победы. Неудачной оказалась только одна игра. 8 ноября «Марсель» дома уступил «Осеру» со счетом 1:3.

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    • «Монако» располагается на 2-й позиции после 12 матчей. У команды 26 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда Александра Головина отстает на 6 баллов.

    Последний раз команды играли друг с другом 27 января. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Марсель» и «Монако» сыграли вничью 2:2.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.11.

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    Экспресс дня 1 декабря: прогноз, ставка (4.11), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Экспресс. «Спартак» удачно съездит в Краснодар, «Челси» и «Астон Вилла» проявят себя в атаке
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