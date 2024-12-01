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    Сможет ли «Реал» приблизиться к лидерству в Примере?

    «Реал» — «Хетафе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 1 декабря 2024 года

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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    В рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Хетафе». Поединок пройдет 1 декабря и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Реал»

    Турнирное положение: «Сливочные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе после 13-и туров. «Реал» отстает от «Барселоны» на 4 балла, имея одну игру в запасе.

    «Реал» потерял 3 очка на своем поле за 7 туров. Случилось это в матче против «сине-гранатовых», а в остальных встречах дома «сливочные» победили. По этому показателю «Реал» занимает 1-е место в лиге.

    Реал Мадрид — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла на чужом поле «Ливерпулю» со счетом 0:2 в рамках Лиги чемпионов. Матчем ранее «Реал» всухую одолел «Леганес» (3:0) в Примере.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «сливочные» трижды проиграли и дважды победили. За этот период «Реал» обыграл «Осасуну» (4:0), а также проиграл «Милану» (1:3) и «Барселоне» (0:4).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао и Винисиус (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас у «Реала» есть реальная возможность максимально приблизиться к «Барселоне» в чемпионате Испании. Если «сливочные» обыграют «Хетафе», то отставание от «сине-гранатовых» будет лишь в 1 балл.

    Ранее стало известно, что Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе смогут принять участие в предстоящем матче, а это значит, что с атакой у «Реала» точно будет порядок — команда должна забивать много мячей.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: После 14-и туров команда занимает лишь 15-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Хетафе» опережает зону вылета лишь на 3 пункта — вся борьба впереди.

    К тому же, команда далеко не лучшим образом выступают в гостях. За 6 встреч на чужом поле «Хетафе» набрал лишь 2 балла, занимая по этому показателю 18-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече в рамках Кубка Испании «Хетафе» обыграл «Манисес» (3:0), а до этого «Хетафе» одолел «Вальядолид» в Примере со счетом 2:0.

    В последних 5-и поединках команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Валенсией» (1:1). «Хетафе» также уступил «Сельте» (0:1) и «Жироне» (0:1).

    Не сыграют: Джене, Бертуг Озгюр (у обоих — перебор желтых карточек), Карлес Алена и Борха Майорал (травмы).

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    Состояние команды: В игре «Хетафе» ничего не поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Команда также ведет борьбу за выживание и может выдать отличный футбол, но им не хватает стабильности.

    Один из лучших игроков «Хетафе» Борха Майорал сейчас находится в списке травмированных, поэтому сейчас атака команды выглядит не такой уж и мощной.

    Статистика для ставок

    • За последние 5 матчей «Хетафе» пропустил только 3 мяча

    • «Реал» не пропустил ни одного мяча в последних 2-х матчах Примеры

    • «Реал» непременно обыгрывал «Хетафе» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.35, победа «Хетафе» — 10.00, ничья — 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Реал» точно победит. У «сливочных» есть отличная возможность приблизиться к «Барселоне».

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.05.

    Прогноз: Для того, чтобы одержать победу «Реалу» необходимо забивать минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 2 больше за 2.05.

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    «Реал» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» приблизиться к лидерству в Примере?
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