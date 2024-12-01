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    Сможет ли «Фиорентина» доставить проблемы «Интеру»?

    «Фиорентина» — «Интер». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, Серия А, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Интер»
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    Мойзе Кен — игрок «Фиорентины»
    В рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Хетафе». Поединок пройдет 1 декабря и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе после 13-и туров. «Фиорентина» отстает от 1-й позиции в чемпионате лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.

    Несмотря на это, «Фиорентина» уже теряла очки на своем поле, набрав 14 баллов из 18-и возможных дома. При родных трибунах команда выступает примерно также, как и в гостях.

    Фиорентина — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече «Фиорентина» обыграла «Пафос» со счетом 3:2 в рамках Лиги конференций, а до этого команда всухую одолела «Комо» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    «Фиорентина» выиграла 7 последних матчей в Серии А. За этот период команда также одолела «Верону» (3:1), «Торино» (1:0), «Дженоа» (1:0), а также разгромила «Рому» со счетом 5:1. За эти 7 встреч «Фиорентина» пропустила только 3 мяча.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Кристиано Бираги и Амир Ричардсон (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Фиорентина» очень хороша, особенно в последние месяцы. Команда регулярно побеждает, имея реальную возможность возглавить турнирную таблицу Серии А.

    К тому же, в «Фиорентине» продолжает феерить нападающий Мойзе Кен, который забил 9 голов и сделал голевую передачу в 12-и встречах чемпионата Италии. Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда занимает 3-е место в Серии А, набрав столько же очков, сколько и у «Фиорентины» (28). «Интер» отстает от 1-й позиции на 1 балл.

    Стоит отметить, что команда — лучшая в Серии А по результатам гостевых встреч, набрав 14 очков из 18-и возможных. У «Интера» есть все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда минимально одолела «Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов, забив решающий гол на 27-й минуте благодаря автоголу.

    У «Интера» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 12 матчей. За этот период миланская команда разгромила «Верону» (5:0) и сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в рамках Серии А.

    Не сыграет: Бенжамин Павар (травма).

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    Состояние команды: «Интер» набрал очень хороший ход, в команде работает атака и надежно играет защитная линия. Предстоящий матч против «Фиорентины» для гостей будет настоящей проверкой на прочность.

    «Интер» частенько обыгрывает «лилий» в очных противостояниях. В последних 3-х встречах миланская команда обыграла соперника с общим счетом 7:1. На сей раз «Интеру» будет тяжелее добиться победы.

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей подряд

    • «Фиорентина» выиграла 7 последних встреч в Серии А

    • В последних 3-х очных встречах «Интер» непременно обыгрывал «Фиорентину»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.98, победа «Фиорентины» — 3.75, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команда закончат матч ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.55.

    Прогноз: «Фиорентина» точно поразит ворота «Интера» хотя-бы один раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Фиорентины» 1 больше за 1.85.

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фиорентина» доставить проблемы «Интеру»?
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