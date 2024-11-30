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    «Бавария» избежала поражения в матче с дортмундской «Боруссией»

    «Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» поделили очки (1:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «шмелей» единственный гол забил Джейми Байно-Гиттенс на 27-й минуте. У «Баварии» отличился Джамал Мусиала на 85-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Бавария 1:1
    Голы: 1:0 Джейми Байно-Гиттенс (27'), 1:1 Джамал Мусиала (85') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 74'), Вальдемар Антон (Никлас Зюле, 18'), Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Паскаль Грос, Феликс Нмеча, Джейми Байно-Гиттенс (Дониелл Мален, 74'), Максимилиан Байер, Марсель Забитцер (Джованни Рейна, 90'), Серу Гирасси Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ (Майкл Олисе, 80'), Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер (Саша Боэ, 62'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 33'), Матис Тель (Кингсли Коман, 62') Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (71'), Nuri Sahin (80'), Лерой Зане (88'), Деотшанкюль Юпамекано (90 + 3'), Максимилиан Байер (90 + 5')

    После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе, а «Бавария» — на 1-й позиции с 30-ю баллами.

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