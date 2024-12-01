«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в 13-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал 31 очко в 12 турах и единолично возглавляет таблицу АПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя составляет восемь очков.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над мадридским «Реалом» (2:0) в рамках Лиги чемпионов.

Кроме того, в ноябре «красные» выиграли у «Брайтона», «Байера», «Астон Виллы» и «Саутгемптона».

Не сыграют: под вопросом остается участие в матче Алиссона, Федерико Кьезы, Диогу Жоты и Костаса Цимикаса.

Состояние команды: как бы ни завершился предстоящий матч, «Ливерпулю» все равно будет принадлежать статус лучшей команды европейского сезона.

После мощнейшего матча с «Реалом» напрашивается лишь один вывод — у «Ливерпуля» очень сильная команда.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В каком-то смысле это была показательная победа, команда Арне Слота разобралась с действующим чемпионом турнира без Алиссона и Трента Александера-Арнольда, который провел весь матч в запасе.

Как известно, Трент до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем» из-за соблазна продолжить карьеру в «Реале». Слот, похоже, готов к любому сценарию.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» находится на второй строчке, набрав 23 очка в 12 матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи: во вторник «Ман Сити» провел очередной невыразительный матч. На этот раз «горожане» сыграли вничью с «Фейенордом» (3:3) в Лиге чемпионов.

Но это еще цветочки — перед встречей с бывшей командой Слота у них была кошмарна серия из пяти поражений.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Не сыграют: Родри, Оскар Бобб, Джон Стоунз и Матео Ковачич.

Состояние команды: кажется, это первый случай, когда Пеп Гвардиола не знает, за счет чего можно в кратчайшие сроки решить текущие проблемы. Ну и есть ощущение, что он поддался всеобщей истерии из-за травмы Родри. Пока что Пеп безуспешно пытается найти замену ключевому игроку в средней линии.

В связи с этим «Манчестер Сити» порой просто не узнать. Например, в прошлую субботу действующий чемпион потерпел ужасное поражение от «Тоттенхэма». 0:4 в матче со «шпорами» на «Этихаде» можно считать досрочной капитуляцией. Такой «Сити» точно не сможет защитить титул.

В матче против «Фейенорда» команда Гвардиолы вела 3:0, но упустила победу, ужасно проведя заключительные 20 минут.

Статистика для ставок

Победная серия «Ливерпуля» составляет уже 14 матчей, а беспроигрышная — 14

«Ливерпуль» забил 18 мячей в семи предыдущих матчах

«Манчестер Сити» впервые под руководством Гвардиолы не смог выиграть в шести матчах кряду. На этом отрезке у «горожан» пять поражений с общим счетом 7:17

«Манчестер Сити» выиграл только половину из шести предыдущих матчей АПЛ на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Манчестер Сити» — за 3.40.

Прогноз: «Ливерпуль» впервые за долгое время действительно можно назвать фаворитом в матче против «Ман Сити». На фоне забарахлившей команды Гвардиолы «красные» выглядят главным претендентом на титул.

Если раньше, Гвардиола точно знал, как будет играть «Ливерпуль» Юргена Клоппа, то сейчас его ждут не самые приятные сюрпризы от хитрого Слота. Поэтому логично предположить, что «мерсисайдцы» усугубят положение соперника.

Кстати, будет символично, если «Ман Сити» сразу после плохого матча против бывшей команды Слота проиграет нынешнему клубу нидерландца.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.10.

Прогноз: судя по недавним матчам «Сити», любители результативного футбола останутся довольны игрой на «Энфилде». Оборона внезапно стала самым слабым звеном «Манчестер Сити» — просто проходной двор! Но при этом очевидно, что у защитников «Ливерпуля» тоже будут проблемы.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.49.