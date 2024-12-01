1 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» бьется за выживание в Серии А. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» ужасно атакует, отличившись лишь 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 гол.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла три очка. Победа над «Венецией» получилась минимальной.

А вот до того команда не сумела обыграть «Эмполи» (1:1). При этом поединок с «Болоньей» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ламек Банда, Бальтазар Пьерре — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Лечче» лишь на 2 очка оторвался от опасной зоны. Да и оборона команды ошибается частенько.

Матчи против «Ювентуса» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил туринцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только последняя победа над «Старой сеньорой» случилась еще 13 лет назад.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы в текущем чемпионате бьются за Скудетто. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Ювентус» забил 21 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 7 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Ювентус» не сумел одолеть «Астон Виллу» (0:0).

До того туринцы подписали сухую мировую с «Миланом» (0:0). А вот дерби с «Торино» принесло команде три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 1 пропущенном.

Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Дуглас Луис, Николас Гонсалес, Вестон Маккенни — травмированы.

Состояние команды: туринцы проводят весьма продуктивный отрезок. Правда, средняя результативность не доходит до 2 голов за матч.

При этом «Ювентус» не пропускал в трех своих последних поединках. Причем не проигрывают туринцы уже почти полтора месяца.

Пока что «Старая сеньора» пытается запрыгнуть в топ-4. Отставание от искомой зоны Лиги чемпионов измеряется лишь тремя зачетными баллами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и Душан Влахович должен успеть восстановиться к матчу.

Статистика для ставок

«Ювентус» в 13 поединках чемпионата пропустил всего 7 мячей

«Лечче» уже 13 лет не может одолеть туринцев

Туринцы не пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Ювентус» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

«Лечче» имеет проблемы с надежностью своих тылов, к тому же традиционно неудачно противостоит туринцам.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10