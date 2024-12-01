Торино
Наполи
«Торино»
Турнирное положение: Туринская команда с 15 набранными очками разместилась на 11 строке в таблице, отставая на четыре пункта от седьмой позиции.
«Торино» выиграл четыре матча из 13 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 16:19.
Торино — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «быки» на своем поле расписали мировую с «Монцей», сыграв 1:1. Перед этим же они проиграли три встречи кряду и ни разу не смогли забить за это время, уступив по 0:1 «Роме» и «Фиорентине», а также 0:2 «Ювентусу».
Не сыграют: Перр Схюрс и Дуван Сапата пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: Туринский клуб отлично начал новый сезон и не проигрывал на протяжении первых шести игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при двух ничьих. Но после этой серии «бордовые» проиграли семь встреч из восьми, добились одной виктории и раз сыграли вничью. Но стоит отметить, что шесть из семи фиаско в данном отрезке были с минимальной разницей.
«Наполи»
Турнирное положение: Клуб из Неаполя с 29 очками идет во главе таблицы Серии А, но сразу четыре коллектива отстают всего на балл.
«Наполи» отпраздновал девять викторий, два раза сыграл вничью и проиграл два поединка, разница мячей составляет 20:9.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата неаполитанцы на своем поле смогли минимально обыграть «Рому» со счетом 1:0. Перед этим же они не побеждали на протяжении двух встреч кряду, проиграв дома 0:3 «Аталанте» и поделив очки в Милане с «Интером» 1:1.
Не сыграют: Мариу Руй и Паскуале Маццокки не помогут своей команде.
Состояние команды: За предыдущие десять встреч в чемпионате Италии «Наполи» терял очки только в трех случаях, раз проиграв и дважды расписав мировые. В остальных же семи поединках данного отрезка «голубые» побеждали. причем в шести случаях виктории были добыты без пропущенных мячей. И аж семь матчей за данный промежуток были низовыми и закончились на ТМ 2,5.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Торино» на своем поле разгромил «Наполи» со счетом 3:0
- Всего же за девять последних очных противостояний этих клубов шесть раз побеждали неаполитанцы и раз сильнее были туринцы
- И только в двух из семи предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.84, победа «Торино» — 5.06, ничья — 3.64.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.37 соответственно.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: В данной паре мы на стороне неаполитанцев, которые должны доказать свои лидерские амбиции, даже несмотря на фактор чужого поля.
Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.94.
Прогноз: Однако ждем очень упорной игры и не исключаем, что исход встречи сможет решить лишь один забитый мяч.
Ставка: победа «Наполи» со счетом 1:0 за 6.10.