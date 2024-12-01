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    «Наполи» удержит лидерство в Серии А?

    «Торино» — «Наполи». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Наполи»
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    «Наполи»
    1 декабря в 14-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Наполи». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 17:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: Туринская команда с 15 набранными очками разместилась на 11 строке в таблице, отставая на четыре пункта от седьмой позиции.

    «Торино» выиграл четыре матча из 13 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 16:19.

    Торино — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «быки» на своем поле расписали мировую с «Монцей», сыграв 1:1. Перед этим же они проиграли три встречи кряду и ни разу не смогли забить за это время, уступив по 0:1 «Роме» и «Фиорентине», а также 0:2 «Ювентусу».

    Не сыграют: Перр Схюрс и Дуван Сапата пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Туринский клуб отлично начал новый сезон и не проигрывал на протяжении первых шести игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при двух ничьих. Но после этой серии «бордовые» проиграли семь встреч из восьми, добились одной виктории и раз сыграли вничью. Но стоит отметить, что шесть из семи фиаско в данном отрезке были с минимальной разницей.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Клуб из Неаполя с 29 очками идет во главе таблицы Серии А, но сразу четыре коллектива отстают всего на балл.

    «Наполи» отпраздновал девять викторий, два раза сыграл вничью и проиграл два поединка, разница мячей составляет 20:9.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата неаполитанцы на своем поле смогли минимально обыграть «Рому» со счетом 1:0. Перед этим же они не побеждали на протяжении двух встреч кряду, проиграв дома 0:3 «Аталанте» и поделив очки в Милане с «Интером» 1:1.

    Не сыграют: Мариу Руй и Паскуале Маццокки не помогут своей команде.

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    Состояние команды: За предыдущие десять встреч в чемпионате Италии «Наполи» терял очки только в трех случаях, раз проиграв и дважды расписав мировые. В остальных же семи поединках данного отрезка «голубые» побеждали. причем в шести случаях виктории были добыты без пропущенных мячей. И аж семь матчей за данный промежуток были низовыми и закончились на ТМ 2,5.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Торино» на своем поле разгромил «Наполи» со счетом 3:0

    • Всего же за девять последних очных противостояний этих клубов шесть раз побеждали неаполитанцы и раз сильнее были туринцы

    • И только в двух из семи предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.84, победа «Торино» — 5.06, ничья — 3.64.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: В данной паре мы на стороне неаполитанцев, которые должны доказать свои лидерские амбиции, даже несмотря на фактор чужого поля.

    Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.94.

    Прогноз: Однако ждем очень упорной игры и не исключаем, что исход встречи сможет решить лишь один забитый мяч.

    Ставка: победа «Наполи» со счетом 1:0 за 6.10.

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    «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» удержит лидерство в Серии А?
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