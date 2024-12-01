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    Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?

    «Краснодар» — «Спартак». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    Джон Кордоба («Краснодар»)
    1 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает идти без поражений и идет достаточно уверенно.

    «Быки» в настоящий момент имеют в своем активе 38 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

    Краснодар — Спартак: коэффициенты букмекеров

    «Зелено-черные» смогли 34 раза поразить ворота соперника и 9 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах краснодарцы сыграли вничью с «Химками» (2:2) и «Рубином» (1:1).

    До этого же команда из Краснодара смогла победить «Оренбург» (4:0) и «Крылья Советов» (2:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней игре краснодарский коллектив только по пенальти победил «Тюмень» в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева продолжают борьбу за чемпионский титул и делают для этого все возможное.

    Сейчас у «Краснодара» есть все для того, чтобы побороться за титул, однако все равно это будет сделать крайне сложно. Думается, что команда набралась опыта прошлого сезона и теперь лучше готовы.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» надеются побороться за место в тройке сильнейших по итогам сезона.

    Команда из Москвы сейчас идет на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 зачетный балл.

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    • Москвичи смогли забить 30 мячей, а в свои ворота пропустили 14 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы России победила «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

    До этого же столичный коллектив крупно проиграл «Краснодару» (0:3).

    Также «Спартак» дважды уступил «Ростову» (0:1 и 1:2) в Кубке страны и вылетел в Пути регионов Кубок России.

    Не сыграют: травмированы Срджан Бабич и Никита Чернов, а дисквалифицирован Кристофер Мартинс.

    Состояние команды: спартаковцы сейчас идут достаточно неплохо и показывают хороший футбол.

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    Подопечные Деяна Станковича постараются сделать все, чтобы запрыгнуть в тройку сильнейших, поскольку любой другой результат будет считаться провалом. Также «Спартак» может побороться и за Кубок России, хоть уже и вылетел в Пути регионов.

    Комментарий Дмитрия Булыкина

    Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрия Булыкина, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 17-го тура РПЛ:

  • Очень интересный матч. «Спартаку» тоже нужны очки. Думаю, будет голевая ничья, поскольку обе команды одинаково хорошо сейчас играют в атаке. И она, эта ничья, всех в нынешней ситуации устроит. Хорошая проверка на прочность для обоих.
  • Дмитрий Булыкин

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ

    • «Спартак» выиграл 4 последних матча в РПЛ

    • В первом круге 19 октября «Краснодар» разгромил «Спартак» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Спартака» — в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне вероятным видится ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: думается, что игра будет крайне осторожной, поэтому много голов ожидать не стоит.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
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