Краснодар
Спартак
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает идти без поражений и идет достаточно уверенно.
«Быки» в настоящий момент имеют в своем активе 38 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Краснодар — Спартак: коэффициенты букмекеров
«Зелено-черные» смогли 34 раза поразить ворота соперника и 9 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах краснодарцы сыграли вничью с «Химками» (2:2) и «Рубином» (1:1).
До этого же команда из Краснодара смогла победить «Оренбург» (4:0) и «Крылья Советов» (2:1).
В последней игре краснодарский коллектив только по пенальти победил «Тюмень» в Кубке страны.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева продолжают борьбу за чемпионский титул и делают для этого все возможное.
Сейчас у «Краснодара» есть все для того, чтобы побороться за титул, однако все равно это будет сделать крайне сложно. Думается, что команда набралась опыта прошлого сезона и теперь лучше готовы.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» надеются побороться за место в тройке сильнейших по итогам сезона.
Команда из Москвы сейчас идет на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 зачетный балл.
Москвичи смогли забить 30 мячей, а в свои ворота пропустили 14 мячей.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы России победила «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).
До этого же столичный коллектив крупно проиграл «Краснодару» (0:3).
Также «Спартак» дважды уступил «Ростову» (0:1 и 1:2) в Кубке страны и вылетел в Пути регионов Кубок России.
Не сыграют: травмированы Срджан Бабич и Никита Чернов, а дисквалифицирован Кристофер Мартинс.
Состояние команды: спартаковцы сейчас идут достаточно неплохо и показывают хороший футбол.
Подопечные Деяна Станковича постараются сделать все, чтобы запрыгнуть в тройку сильнейших, поскольку любой другой результат будет считаться провалом. Также «Спартак» может побороться и за Кубок России, хоть уже и вылетел в Пути регионов.
Комментарий Дмитрия Булыкина
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрия Булыкина,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Краснодар» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ
- «Спартак» выиграл 4 последних матча в РПЛ
- В первом круге 19 октября «Краснодар» разгромил «Спартак» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Спартака» — в 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне вероятным видится ничейный исход.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: думается, что игра будет крайне осторожной, поэтому много голов ожидать не стоит.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.