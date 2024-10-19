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    Гончаренко: Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам

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    Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Ростова» (1:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали.

    Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку.

    Скорее, мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ — 13 очков. «Пари НН» находится на десятой строчке — 12 очков.

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