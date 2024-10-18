Защитник «Краснодара» Гонсалес: У Мусаева есть баланс между требовательностью и человеческими качествами

Защитник «Краснодара»поделился мнением о работе под руководством

«Мурад Мусаев выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может "включить" серьезность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос.

Для тренера важно умение управлять коллективом, причем не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, но, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется.

С ним интересно работать. Мне кажется, все игроки его уважают», — приводит слова уругвайского футболиста «Чемпионат».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. В ближайшем матче команда Мусаева сыграет 19 октября против «Спартака».