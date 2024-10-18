ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    Защитник «Краснодара» Гонсалес: У Мусаева есть баланс между требовательностью и человеческими качествами

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением о работе под руководством Мурада Мусаева.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Мурад Мусаев выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может "включить" серьезность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос.

    Для тренера важно умение управлять коллективом, причем не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, но, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется.

    С ним интересно работать. Мне кажется, все игроки его уважают», — приводит слова уругвайского футболиста «Чемпионат».

  • 12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
  • Прогнозы экспертов на центральные встречи 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. В ближайшем матче команда Мусаева сыграет 19 октября против «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?
  • «Акрон» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команда Бенуа Гру впервые в сезоне обыграет «Салават Юлаев»
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение
  • «Боруссия» Д — «Санкт-Паули». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры