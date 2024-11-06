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    «Интер» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги Чемпионов «Интер» — «Арсенал»

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    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу
    «Интер» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Интер»

    «Интер» занимает текущую восьмую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги Чемпионов, набрав 7 очков. Команда из Милана одержала две победы и один раз сыграла вничью, забив 5 голов и не пропустив ни разу.

    В стартовом туре «Интер» набрал одно очко в гостях против «Манчестер Сити» (0:0), после чего уверенно разобрался дома с «Црвеной Звездой» — 4:0. В крайнем матче ЛЧ у подопечных Симоне Индзаги получился тяжелый выезд к «Янг Бойз». «Нерадзурри» удалось вырвать победу у швейцарского клуба, забив на 93-й минуте (1:0).

    Действующие чемпионы Италии занимают второе место в текущем сезоне Серии А, набрав 24 очка в 11-ти матчах. В крайнем туре «Интер» с минимальным счетом обыграл дома «Венецию» (1:0).

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    «Арсенал»

    «Арсенал» набрал 7 очков в 3-х матчах Лиги Чемпионов, расположившись на текущей девятой строчке в турнирной таблице. Лондонцы одержали две победы при одной ничьей, забив 3 мяча и не пропустив ни разу.

    Команда под руководством Микеля Артеты начала новый сезон Лиги Чемпионов с нулевой ничьи против «Аталанты» в гостях (0:0). В следующем матче «канониры» уверенно обыграли дома ПСЖ (2:0), а в крайнем туре также на своем поле добились минимальной победы над «Шахтером» (1:0).

    В чемпионате Англии «Арсенал» занимает пятое место, записав в свой актив 18 очков в 10-ти встречах. Матч крайнего тура с «Ньюкаслом» завершился минимальным поражением лондонской команды (0:1).

    Личные встречи

    Команды трижды играли между собой. «Арсенал» одержал победы в двух матчах, «Интер» оказался сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Арсенал» с коэффициентом 1.77.

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