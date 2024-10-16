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    Канчельскис: Продолжаю ждать нормальных предложений

    Футбол Футбол России
    Известный в прошлом российский игрок и тренер Андрей Канчельскис рассказал, есть ли у него сейчас предложения о работе.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Пока все больше в стадии разговоров. Глобальных новостей и никакой конкретики нет. Хотелось бы в ближайшем времени определиться. Какие‑то предложения, конечно, поступают. Но такого, чтобы заинтересоваться и подписать контракт, пока нет. Надеюсь, что в ближайшее время будут нормальные предложения.

    Это предложения из России или за рубежом? По поводу предложений из России конкретики нет: больше на словах. Больше разговоров сейчас все‑таки по поводу заграничных предложений. Из дальнего и ближнего зарубежья», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

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    • Последним клубом, где работал 55-летний Канчельскис был «Мурас Юнайтед». Ранее он трудился в «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфе», латвийской «Юрмале», узбекском «Набахоре». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».

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