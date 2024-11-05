2-й таймДинамо — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч ЛЧ против «Милана»

    «Реал» — «Милан»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Милан
    «Реал» и «Милан» опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Тчуамени, Мбаппе.

    «Милан»: Меньян, Роял, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Муса, Мората.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    «Реал» занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Милан» — на 25-й позиции с 3 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Будут ли проблемы у команды Гвардиолы?
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры