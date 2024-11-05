«Реал» — «Милан»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Тчуамени, Мбаппе.

«Милан»: Меньян, Роял, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Муса, Мората.

Матч между этими командами стартует сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Реал» занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Милан» — на 25-й позиции с 3 баллами.