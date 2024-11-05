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    «Динамо» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Локомотив»

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    «Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    «Динамо» вышло в плей-офф со второго места в группе со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Бело-голубые» набрали 11 очков при 4-х победах (одна по пенальти) и 2-мя поражениями. Разница забитых и пропущенных мячей составила 17:13.

    «Динамо» один раз становилось обладателем Кубка России. В 1995 году московская команда обыграла в решающем матче «Ротор». Еще четырежды «бело-голубые» уступали в финалах, последний из которых был в 2022 году.

    В текущем сезоне чемпионата России «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 14-ти матчах. В крайнем туре подопечные Марцела Лички поделили очки с «Ростовом» на своем поле — 1:1.

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    «Локомотив»

    «Локомотив» стал первым в группе с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом», одержав победы во всех 6-ти матчах (одна по пенальти). «Железнодорожники» набрали 17 очков, забив 17 голов и пропустив 6 раз в свои ворота.

    «Локомотив» является рекордсменом по количеству побед в Кубке России. В 2021 году «красно-зеленые» в 9-й раз выиграли данный трофей, одержав победу в финале над «Крыльями Советов».

    По итогам 14-го тура текущего сезона чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В крайнем матче «железнодорожники» минимально обыграли дома «Рубин» (1:0).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой во 2-м туре текущего сезона РПЛ. «Динамо» одержало победу со счетом 3:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «бело-голубых» 5 побед, один раз выиграл «Локомотив» и 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 2.31.

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