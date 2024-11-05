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    Сумеет ли «Динамо» одолеть «железнодорожников»?

    «Динамо» — «Локомотив». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Локомотив»
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    Дмитрий Баринов
    5 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Динамо» и «Локомотив». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 05 Ноября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 20:45 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне пока не блистают. После 14 туров РПЛ команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Динамо» в 14 поединках чемпионата настреляло 28 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре динамовцы снова разочаровали. Подопечные Марцела Лички не смогли одолеть «Ростов» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Химкам» (4:3). А вот встреча с «крылышками» завершилась триумфом (6:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: динамовцы не проигрывали в 4 матчах кряду. Тем не менее, «Динамо» пока и близко не напоминает одного из фаворитов чемпионата.

    Матчи с «Локомотивом» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» добыло 3 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что динамовцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и желание добыть трофей у команды Лички огромнейшее!

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В нынешнем сезоне «железнодорожники» демонстрируют приличные результаты. По итогам 14 туров чемпионата команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Локомотив» весьма успешно действует в плане реализации. В 14 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре РПЛ команда добыла три зачетных балла. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Рубин» (1:0).

    При этом до того москвичи расписали мировую с «Зенитом» (1:1). А вот ростовчане в Кубке были обыграны в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Локомотив» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Локомотив» стремится преуспеть на всех фронтах. Да и блестящий Алексей Батраков настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

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    При этом «Локомотив» не проигрывал в 3 последних матчах. Да и в минувшем туре отдых из-за дисквалификации получили Батраков и вожак Дмитрий Баринов.

    Вот только в двух последних дерби с динамовцами уступили. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

    И уж точно номинальные гости будут действовать активно. Да и оборона динамовцев в последних поединках явно не блистала надежностью.

    Статистика для ставок

    • Динамовцы победили «Локомотив» в 2 последних очных поединках

    • «Локомотив» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

    Прогноз: «Динамо» намерено вернуться на победный путь, и явно будет активно атаковать.

    У «Локомотива» в последних матчах явно не ладилось с реализацией, да и динамовцев команда давненько не обыгрывала.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.33

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    «Динамо» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Динамо» одолеть «железнодорожников»?
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