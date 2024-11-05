5 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Динамо» и «Локомотив». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне пока не блистают. После 14 туров РПЛ команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Динамо» в 14 поединках чемпионата настреляло 28 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре динамовцы снова разочаровали. Подопечные Марцела Лички не смогли одолеть «Ростов» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Химкам» (4:3). А вот встреча с «крылышками» завершилась триумфом (6:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: динамовцы не проигрывали в 4 матчах кряду. Тем не менее, «Динамо» пока и близко не напоминает одного из фаворитов чемпионата.

Матчи с «Локомотивом» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» добыло 3 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что динамовцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и желание добыть трофей у команды Лички огромнейшее!

«Локомотив»

Турнирное положение: В нынешнем сезоне «железнодорожники» демонстрируют приличные результаты. По итогам 14 туров чемпионата команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Локомотив» весьма успешно действует в плане реализации. В 14 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре РПЛ команда добыла три зачетных балла. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Рубин» (1:0).

При этом до того москвичи расписали мировую с «Зенитом» (1:1). А вот ростовчане в Кубке были обыграны в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Локомотив» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Локомотив» стремится преуспеть на всех фронтах. Да и блестящий Алексей Батраков настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

При этом «Локомотив» не проигрывал в 3 последних матчах. Да и в минувшем туре отдых из-за дисквалификации получили Батраков и вожак Дмитрий Баринов.

Вот только в двух последних дерби с динамовцами уступили. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

И уж точно номинальные гости будут действовать активно. Да и оборона динамовцев в последних поединках явно не блистала надежностью.

Статистика для ставок

Динамовцы победили «Локомотив» в 2 последних очных поединках

«Локомотив» не проигрывал в 3 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

Прогноз: «Динамо» намерено вернуться на победный путь, и явно будет активно атаковать.

У «Локомотива» в последних матчах явно не ладилось с реализацией, да и динамовцев команда давненько не обыгрывала.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.33