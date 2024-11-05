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«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне пока не блистают. После 14 туров РПЛ команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Динамо» в 14 поединках чемпионата настреляло 28 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.
Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре динамовцы снова разочаровали. Подопечные Марцела Лички не смогли одолеть «Ростов» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Химкам» (4:3). А вот встреча с «крылышками» завершилась триумфом (6:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: динамовцы не проигрывали в 4 матчах кряду. Тем не менее, «Динамо» пока и близко не напоминает одного из фаворитов чемпионата.
Матчи с «Локомотивом» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» добыло 3 виктории при одном поражении.
Нет сомнений, что динамовцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и желание добыть трофей у команды Лички огромнейшее!
«Локомотив»
Турнирное положение: В нынешнем сезоне «железнодорожники» демонстрируют приличные результаты. По итогам 14 туров чемпионата команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Локомотив» весьма успешно действует в плане реализации. В 14 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре РПЛ команда добыла три зачетных балла. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Рубин» (1:0).
При этом до того москвичи расписали мировую с «Зенитом» (1:1). А вот ростовчане в Кубке были обыграны в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Локомотив» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Локомотив» стремится преуспеть на всех фронтах. Да и блестящий Алексей Батраков настрелял уже 8 мячей в чемпионате.
При этом «Локомотив» не проигрывал в 3 последних матчах. Да и в минувшем туре отдых из-за дисквалификации получили Батраков и вожак Дмитрий Баринов.
Вот только в двух последних дерби с динамовцами уступили. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.
И уж точно номинальные гости будут действовать активно. Да и оборона динамовцев в последних поединках явно не блистала надежностью.
Статистика для ставок
- Динамовцы победили «Локомотив» в 2 последних очных поединках
- «Локомотив» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.
- 2.36Фулхэм — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.54Сельта — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Лацио — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Динамо» намерено вернуться на победный путь, и явно будет активно атаковать.
У «Локомотива» в последних матчах явно не ладилось с реализацией, да и динамовцев команда давненько не обыгрывала.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.33