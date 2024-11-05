В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Байер»

Лига чемпионов

«Ливерпуль» отлично проводит первую часть сезона. После победы над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов красные отпраздновали еще две виктории и один раз сыграли вничью.

Ранее «Ливерпуль» одержал две победы над «Брайтоном». Сначала команда одолела соперника в Кубке Лиги со счетом 3:2, а затем — в АПЛ (2:1).

«Байер» в Лиге чемпионов находится на 6-м месте. У команды 7 очков по итогам трех встреч. В текущей ЛЧ «Байер» еще не проигрывал.

Последний раз команды играли между собой в 2005 году. Тогда «Ливерпуль» взял верх над немецким клубом со счетом 3:1.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.72.

«Реал» — «Милан»

Лига чемпионов

«Реал» 26 октября шокировал фанатов в матче с «Барселоной». Мадридский клуб неожиданно уступил дома со счетом 0:4. Теперь команда постарается порадовать фанатов в поединке ЛЧ.

Букмекеры уверены в победе «Реала». Скорее всего, мадридский клуб добьется успеха. На своем поле «Реал» в нынешнем сезоне терял очки только один раз. Это случилось как раз в матче с «Барселоной».

«Милан» начал ноябрь с победы. До этого россонери в Серии А взяли верх над «Монцей» со счетом 1:0. Единственный гол забил Тиджани Рейндерс.

Прогнозы и ставки на футбол

В Лиге чемпионов «Милан» находится лишь на 25-м месте. Пока команда добилась только одной победы. 22 октября удалось одолеть «Брюгге» со счетом 3:1.

Ставка: Победа «Реала» за 1.48.

«Боруссия» Дортмунд — «Штурм» Грац

Лига чемпионов

«Боруссия» 22 октября была близка к тому, чтобы отобрать очки у мадридского «Реала». Команда вела в Испании 2:0, но успеха так и не добилась. Немецкий клуб уступил со счетом 2:5.

В таблице ЛЧ «Боруссия» находится на 11-м месте. Набрано шесть очков. В предстоящей встрече у дортмундской команды есть отличный шанс добиться еще одной виктории.

«Штурм» неудачно проводит нынешнюю Лигу чемпионов. В трех матчах у команды три поражения. Разница мячей составляет 1-5.

В нынешнем сезоне «Боруссия» выиграла все свои домашние матчи. В предстоящем поединке вряд возможна сенсация. «Шмелям» по силам разгромить соперника.

Ставка: Обе не забьют за 1.91.

Общий коэффициент — 4.86.