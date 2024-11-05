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    «Ливерпуль» и «Реал» добьются побед, «Боруссия» справится со «Штурмом»

    Экспресс дня 5 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Арне Слот
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Байер»

    Лига чемпионов

    «Ливерпуль» отлично проводит первую часть сезона. После победы над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов красные отпраздновали еще две виктории и один раз сыграли вничью.

    Ранее «Ливерпуль» одержал две победы над «Брайтоном». Сначала команда одолела соперника в Кубке Лиги со счетом 3:2, а затем — в АПЛ (2:1).

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  • 19/10/2024

    • «Байер» в Лиге чемпионов находится на 6-м месте. У команды 7 очков по итогам трех встреч. В текущей ЛЧ «Байер» еще не проигрывал.

    Последний раз команды играли между собой в 2005 году. Тогда «Ливерпуль» взял верх над немецким клубом со счетом 3:1.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.72.

    «Реал» — «Милан»

    Лига чемпионов

    «Реал» 26 октября шокировал фанатов в матче с «Барселоной». Мадридский клуб неожиданно уступил дома со счетом 0:4. Теперь команда постарается порадовать фанатов в поединке ЛЧ.

    Букмекеры уверены в победе «Реала». Скорее всего, мадридский клуб добьется успеха. На своем поле «Реал» в нынешнем сезоне терял очки только один раз. Это случилось как раз в матче с «Барселоной».

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    «Милан» начал ноябрь с победы. До этого россонери в Серии А взяли верх над «Монцей» со счетом 1:0. Единственный гол забил Тиджани Рейндерс.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Лиге чемпионов «Милан» находится лишь на 25-м месте. Пока команда добилась только одной победы. 22 октября удалось одолеть «Брюгге» со счетом 3:1.

    Ставка: Победа «Реала» за 1.48.

    «Боруссия» Дортмунд — «Штурм» Грац

    Лига чемпионов

    «Боруссия» 22 октября была близка к тому, чтобы отобрать очки у мадридского «Реала». Команда вела в Испании 2:0, но успеха так и не добилась. Немецкий клуб уступил со счетом 2:5.

    В таблице ЛЧ «Боруссия» находится на 11-м месте. Набрано шесть очков. В предстоящей встрече у дортмундской команды есть отличный шанс добиться еще одной виктории.

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    • «Штурм» неудачно проводит нынешнюю Лигу чемпионов. В трех матчах у команды три поражения. Разница мячей составляет 1-5.

    В нынешнем сезоне «Боруссия» выиграла все свои домашние матчи. В предстоящем поединке вряд возможна сенсация. «Шмелям» по силам разгромить соперника.

    Ставка: Обе не забьют за 1.91.

    Общий коэффициент — 4.86.

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    Экспресс дня 5 ноября: прогноз, ставка (4.86), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Экспресс. «Ливерпуль» и «Реал» добьются побед, «Боруссия» справится со «Штурмом»
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