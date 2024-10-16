Фердинанд: Думаю, игроки будут счастливы после назначения Тухеля

Рио Фердинанд Фото: globallookpress.com
До этого сообщалось, что Тухель согласился возглавить национальную команду Англии.
«Думаю, игроки будут счастливы. Уверен, что они будут звонить тем, с кем Томас работал, и спрашивать, какой он.
Нельзя исключать, что футболисты поначалу будут сомневаться в себе, но со временем Тухель воодушевит некоторых из них. Полагаю, он в первый же день расскажет игрокам, как он планирует выиграть трофей», — приводит слова Фердинанда Mirror.
Ранее Тухель возглавлял мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Челси».