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    Фердинанд: Думаю, игроки будут счастливы после назначения Тухеля

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что футболистам сборной Англии понравится работать с немецким специалистом Томасом Тухелем.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    До этого сообщалось, что Тухель согласился возглавить национальную команду Англии.

    «Думаю, игроки будут счастливы. Уверен, что они будут звонить тем, с кем Томас работал, и спрашивать, какой он.

    Нельзя исключать, что футболисты поначалу будут сомневаться в себе, но со временем Тухель воодушевит некоторых из них. Полагаю, он в первый же день расскажет игрокам, как он планирует выиграть трофей», — приводит слова Фердинанда Mirror.

    Ранее Тухель возглавлял мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Челси».

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