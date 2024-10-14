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    Италия разгромила Израиль, Бельгия уступила Франции

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    Подошли к концу два встрече в Лиге Наций А в группе 2.

    Рандаль Коло Муани — автор дубля
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    Рандаль Коло Муани — автор дубля

    Италия не оставила шансов на своем поле Израилю, победив его со счетом 4:1.

    Главным героем встречи стал защитник Джованни Ди Лоренцо, оформивший дубль. Также отличились в составе Скуадры Аздурры Марко Ретеги и Давиде Фраттези.

    Единственный мяч в составе гостей на счету Мохаммада Абу Фани.

    Лига наций А
    Италия — Израиль 4:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 41, пенальти Ретеги, 2:0 — 54 Ди Лоренцо, 2:1 — 66 Абу-Фани, 3:1 — 72 Фраттези, 4:1 — 79 Ди ЛоренцоИталия: Викарио, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Распадори (Мальдини, 74), Димарко (Удоджи, 74), Камбьязо, Тонали, Фаджоли (Риччи, 46), Фраттези (Буонджорно, 87), Ретеги (Лукка, 84)Израиль: Глазер, Балтакса, Нахмиас, Фейнгольд, Глух, Перец (Сафури, 81), Хазиза (Групер, 64), Каниховский (Джабер, 46), Абу-Фани, Абада (Барибо, 75), Мэдмон (Халайли, 64)Предупреждение: Камбьязо (66)

    Календарь и таблица Лиги наций

    Франция в параллельной игре победила в гостях Бельгию - 2:1.

    На 23-й минуте полузащитник хозяев Юри Тилеманс не забил пенальти. Через 12 минут форвард французской сборной Рандаль Коло Муани открыл счет в матче.

    В добавленное к первому тайму время Лоис Опенда смог сравнять счет.

    Второй тайм остался за гостями, на 62-й минуте Коло Муани оформил дубль и принес победу своей сборной.

    Лига Наций А
    Бельгия — Франция 1:2 (1:1)
    Голы: 0:1 — 35, пенальти Коло-Муани, 1:1 — 45+3 Опенда, 1:2 — 62 Коло-МуаниБельгия: Кастельс, Кастань (де Кейпер, 67), Теате, Фас, Дебаст, Мангаля (Вранкс, 67), Троссард, Тилеманс (Энгельс, 82), де Кетеларе (Лукебакио, 81), Доку, ОпендаФранция: Меньян, Динь, Салиба, Конате, Кунде, Гендузи (Камавинга, 74), Тчуамени, Коне, Барколя (Нкунку, 74), Коло-Муани (Тюрам, 90+3), Дембеле (Фофана, 80)Предупреждения: Динь (7), Салиба (22), Тчуамени (24), Мангаля (29), Конате (45), Фас (53), де Кетеларе (56), Меньян (78)Удаление: Тчуамени (76)

    После четырех туров лидирует Италия с 10 очками, за ней идет Франция (9), Бельгия (4) и Израиль (0).

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