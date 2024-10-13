Радимов предложил провести матч сборной России против легионеров РПЛ из Бразилии

Бывший футболистсчитает, что у бразильских футболистов из РПЛ будет мотивация провести товарищеский матч против сборной России.

«Думаю, что для бразильцев этот матч тоже будет интересен. Во-первых, они спортсмены, а во-вторых, будет желание доказать публике, что они здесь главные: мы кудесники мяча. Пожалуйста, доказывайте на фоне лучших футболистов страны, а если на игру приедут Александр Головин, Алексей Миранчук, то это будет замечательно для всех.

Каким был бы результат такого матча? У бразильцев как обычно: мы забьём столько, сколько захотим, а вы — сколько сможете. Но это шутки. Я не знаю, соперники равные», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России провела свой последний товарищеский матч против Вьетнама в сентябре этого года, победив со счетом 3:0.