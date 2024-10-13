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    Радимов предложил провести матч сборной России против легионеров РПЛ из Бразилии

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что у бразильских футболистов из РПЛ будет мотивация провести товарищеский матч против сборной России.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Думаю, что для бразильцев этот матч тоже будет интересен. Во-первых, они спортсмены, а во-вторых, будет желание доказать публике, что они здесь главные: мы кудесники мяча. Пожалуйста, доказывайте на фоне лучших футболистов страны, а если на игру приедут Александр Головин, Алексей Миранчук, то это будет замечательно для всех.

    Каким был бы результат такого матча? У бразильцев как обычно: мы забьём столько, сколько захотим, а вы — сколько сможете. Но это шутки. Я не знаю, соперники равные», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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