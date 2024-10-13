Игрок «Ахмата»: Мы надеемся как можно скорее исправиться перед болельщиками

Полузащитниквысказался об игре за грозненскую команду.

«Как себя чувствует семья в Грозном? Нам очень по душе город. В Грозном для нас всё идеально: нравится прогуливаться в центре, бывать в ресторанах. Очень красивый город, который влюбил в себя не только нас.

Уровень чемпионата России? Скажу, что чемпионат России очень сильный, в том числе в сравнении с болгарской лигой, в которой я до этого выступал. Об этом говорят ранги команд, стадионы, именитые футболисты в ряде клубов России. Я счастлив, что уже год играю в чемпионате такого высокого уровня.

В матче с "Краснодаром" что пошло не так? Мы выдали великолепный матч с "Краснодаром", одной из лучших команд страны, но и в Казани играли неплохо. Не понимаю, что в итоге там пошло не так. По крайней мере мы теперь надеемся как можно скорее исправиться перед болельщиками. Мы с ними уже заждались первой победы в чемпионате», — сказал Ковачев пресс-служба «Ахмата».

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе.