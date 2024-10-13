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    Байрамян — о турнирном положении «Ростова»: Как тут можно говорить про хорошее?

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    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян дал комментарий по поводу результатов команды.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    «Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для "Ростова" — плохо. Мы говорим про результат. "Ростов" сейчас 8-й или 9-й в таблице. За этот отрезок мы проиграли "Акрону" и "Спартаку", неудачно сыграли с Махачкалой и "Краснодаром".

    То есть, если брать месяц, то мы везде потеряли очки. Как тут можно говорить про хорошее? Плохо!» — цитирует Байрамяна Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Ростов» имеет в своем активе 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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