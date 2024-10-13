Байрамян — о турнирном положении «Ростова»: Как тут можно говорить про хорошее?

Полузащитникдал комментарий по поводу результатов команды.

«Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для "Ростова" — плохо. Мы говорим про результат. "Ростов" сейчас 8-й или 9-й в таблице. За этот отрезок мы проиграли "Акрону" и "Спартаку", неудачно сыграли с Махачкалой и "Краснодаром".

То есть, если брать месяц, то мы везде потеряли очки. Как тут можно говорить про хорошее? Плохо!» — цитирует Байрамяна Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Ростов» имеет в своем активе 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.