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    Тонали: В сборной Италии никто не ожидал удаления

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    Хавбек сборной Италии Сандро Тонали подвел итоги матча Лиги наций с Бельгией. Встреча закончилась вничью 2:2.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    Итальянцы упустили преимущество в два гола по ходу встречи после удаления на 40-й минуте.

    «Это был хороший матч, красная карточка — часть футбола, и мы должны принять это. Мы показали, что умеем играть. Было сложно вернуться в игре, потому что никто не ожидал удаления, но мы показали, что являемся командой, в первые 40 минут. Мы принимаем, что после красной карточки игра может измениться, в том числе потому, что они сразу же забили, но в течение часа мы держались против действительно сильного соперника.

    В первые 40 минут на поле можно было увидеть веселье, а это то, чего нам не хватало в последний год. Это то, что нам нравится больше всего. Потом это веселье превратилось в страдания, но мы остались едины и компактны и смогли закончить матч с высоко поднятой головой», — приводит слова Тонали Sky Sport Italia.

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