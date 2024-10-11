Тонали: В сборной Италии никто не ожидал удаления

Хавбек сборной Италииподвел итоги матча Лиги наций с Бельгией. Встреча закончилась вничью 2:2.

Итальянцы упустили преимущество в два гола по ходу встречи после удаления на 40-й минуте.

«Это был хороший матч, красная карточка — часть футбола, и мы должны принять это. Мы показали, что умеем играть. Было сложно вернуться в игре, потому что никто не ожидал удаления, но мы показали, что являемся командой, в первые 40 минут. Мы принимаем, что после красной карточки игра может измениться, в том числе потому, что они сразу же забили, но в течение часа мы держались против действительно сильного соперника.

В первые 40 минут на поле можно было увидеть веселье, а это то, чего нам не хватало в последний год. Это то, что нам нравится больше всего. Потом это веселье превратилось в страдания, но мы остались едины и компактны и смогли закончить матч с высоко поднятой головой», — приводит слова Тонали Sky Sport Italia.