Карпин — о совмещении двух постов: Тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает

Главный тренер сборной Россиивысказался о совмещении этого поста с работой в

«У меня нет смены эмоций. Футболисты оставляют всё в клубе, они меняют обстановку: в сборной другие люди, другой тренерский штаб, всё другое, всё новое. Вышли на тренировку, поработали и забыли про нее. Но тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает.

Мы приезжали в сборную из другой страны когда я был игроком, я из Испании — обстановку поменять, увидеться, скучали друг по другу и по общению на русском языке. Поэтому с удовольствием приезжали», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.