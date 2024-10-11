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    Карпин — о совмещении двух постов: Тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении этого поста с работой в «Ростове».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «У меня нет смены эмоций. Футболисты оставляют всё в клубе, они меняют обстановку: в сборной другие люди, другой тренерский штаб, всё другое, всё новое. Вышли на тренировку, поработали и забыли про нее. Но тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает.

    Мы приезжали в сборную из другой страны когда я был игроком, я из Испании — обстановку поменять, увидеться, скучали друг по другу и по общению на русском языке. Поэтому с удовольствием приезжали», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

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