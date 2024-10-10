Австрия и Норвегия одержали победы в матчах Лиги наций

Завершились две встречи 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В).

В одном из матчей Норвегия разгромила Словению со счетом 3:0.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, который забил свои голы на 7-й и 62-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Александр Сёрлот на 52-й минуте.

Лига наций. 3-й тур. Лига В. Норвегия — Словения 3:0 (1:0, 2:0) Голы: 1:0 — 7 Холанд, 2:0 — 52 Серлот, 3:0 — 62 ХоландНорвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Эстигор (Педерсен, 46), Ханче-Ольсен, Айер, Нуса (Деннум, 76), Рюэрсон (Ветлесен, 82), Торсбю (Берг, 75), Берге, Холанн, Серлот (Ларсен, 76)Словения: Облак, Балковец (Випотник, 57), Бийол, Дркушич, Янжа, Стоянович, Петрович (Куртич, 73), Элшник, Гнезда-Черин (Иличич, 79), Шешко (Крамер, 79), Шпорар (Целар, 57)Предупреждения: Стоянович (63), Берг (88)

После этого матча Норвегия занимает 1-е место в третьей группе с 7-ю очками в активе. Словения — на 3-й позиции (4).

В параллельном матче Австрия всухую обыграла Казахстан со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Кристоф Баумгартнер на 10-й минуте, Филипп Линхарт на 54-й минуте, Марсель Забитцер на 56-й и Маттиас Зайдль на 79-й минуте.

Лига наций. 3-й тур. Лига В. Австрия — Казахстан 4:0 (1:0, 3:0) Голы: 1:0 — 10 Баумгартнер, 2:0 — 53 Линхарт, 3:0 — 56 Забитцер, 4:0 — 79 ЗайдльАвстрия: Шлагер, Прасс, Линхарт, Траунер (Свобода, 62), Пош, Лаймер (Гриллич, 76), Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер (Зайдль, 72), Шмид (Виммер, 62), Адаму (Арнаутович, 62)Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Касым, Астанов, Чесноков, Абикен (Оразов, 46), Тагыберген (Дарабаев, 67), Зайнутдинов (Жаксыбаев, 76), Жаксылыков (Шушеначев, 59), Исламхан (Самородов, 46)Предупреждения: Прасс (15), Зайнутдинов (61), Алип (65), Астанов (89)

Австрия занимает 2-е место в своей группе с 4 баллами в копилке. Казахстан — на последней 4-й позиции (1).