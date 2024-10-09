Сборная России не сыграет против Пакистана в октябре

В РФС заявили, что сборнаяне будет проводить товарищеский матч противв октябре этого года.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября.

РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей», — сообщили Чемпионату в пресс-службе РФС.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор сборной России начался 7-го октября.