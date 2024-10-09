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    Ларин: Рад, что Осинькину оказана такая поддержка

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    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин доволен, что самарские «Крылья Советов» решили сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера клуба.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Положительно отношусь к этому решению и считаю, что в Самаре поступили правильно. Очень рад, что Игорю Витальевичу была оказана такая поддержка именно от жителей самарского региона.

    В конечном итоге это привело к встрече с губернатором. Судя по Telegram-каналу губернатора, задача занять 8 место. Надеюсь, Игорь Витальевич справится с этой задачей вместе с командой», — сказал Ларин «СЭ».

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    Сегодня, 9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, игроками и тренерским штабом клуба и по ее итогам было принято решение оставить Осинькина на своей должности.

    Ларин и Осинькин вместе не один год работали в клубе «Чертаново».

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