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    Генич: Перестаньте думать, что Осинькина хотят убрать из «Крыльев» из-за результатов

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    Известный комментатор Константин Генич оценил новость о возможном увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Игорь Витальевич в полной уверенности, что вопрос лежит в спортивной плоскости. А я не сомневаюсь, что не лежит. Если мы возьмём спортивную часть, то это максимально глупо убирать Осинькина.

    Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты "Крыльев Советов" вообще не имеют к этому никакого отношения», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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    В 11-м туре РПЛ «Крылья Советов» потерпели поражение от «Локомотива» (0:1). Осинькина на посту главного тренера самарцев может сменить Сергей Игнашевич.

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