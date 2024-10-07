Генич: Перестаньте думать, что Осинькина хотят убрать из «Крыльев» из-за результатов

Известный комментатороценил новость о возможном увольнениииз

«Игорь Витальевич в полной уверенности, что вопрос лежит в спортивной плоскости. А я не сомневаюсь, что не лежит. Если мы возьмём спортивную часть, то это максимально глупо убирать Осинькина.

Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты "Крыльев Советов" вообще не имеют к этому никакого отношения», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Календарь и таблица РПЛ

В 11-м туре РПЛ «Крылья Советов» потерпели поражение от «Локомотива» (0:1). Осинькина на посту главного тренера самарцев может сменить Сергей Игнашевич.