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    Батраков: Быть с Головиным в сборной — это большая честь для меня

    Футбол Сборная России Футбол России
    Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков считает для себя честью вызов в сборную России и возможность играть в ней с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Головин был каким‑то ориентиром для вас? Конечно. Когда он начинал, я смотрел на него по телевизору. И сейчас оказаться рядом с Головиным в сборной — это большая честь для меня.

    Сейчас нет информации по матчу сборной. Возможно, у вас не получится дебютировать. Расстроены? Пока никто ничего не знает, все может измениться. При этом я все равно очень рад быть здесь», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

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    Головин и Батраков получили вызов на сбор национальной команды в Новогорск, пока неизвестно с кем из соперников сыграет на нем России.

    В этом сезоне 19-летний Батраков сыграл 11 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

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