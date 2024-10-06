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    Орлов: Вопросов к игре «Зенита» хватает

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    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в матче 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (1:0) пенальти в ворота гостей назначен верно. Также эксперт оценил игру сине-бело-голубых в последних встречах.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Пенальти вызовет жаркие споры? Не знаю... Был же повтор. Довольно четкий. Ерохин выпрыгивает вверх, Малых подталкивает его рукой в спину. В итоге зенитовец до мяча не добирается. Считаю, это очевидный фол. Ерохин же пролетел мимо мяча.

    Несмотря на победу, вопросов к игре "Зенита" хватает. К реализации. При этом Семак заставляет всех нападающих играть в обороне, и они отрабатывают. Я похвалил уже Ерохина и Педро. Но нужно сказать добрые слова и в адрес Мантуана. Быстрый, свежий активный на правом фланге. Реализовал пенальти, переиграл Москвичева. Забил победный мяч, играл с улыбкой. Латышонок подтвердил свой уровень, вытащил очень сложный мяч в первом тайме, сыграл ногой. Горбани зряче бил, но вратарь "Зенита" совершил сложное спасение», — сказал Орлов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 7 очками идет 14-м.

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