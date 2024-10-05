«Зенит» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Густаво Мантуан Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Густаво Мантуан на 61-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Оренбург 1:0
Гол: 1:0 Густаво Мантуан (61') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Gondou L. Оренбург: Андрей Малых, Матиас Перес, Артем Касимов, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Дмитрий Рыбчинский, Александр Коваленко, Moskvichev B., Saharkhizan S. Предупреждения: Андрей Малых (59'), Вендел (72'), Максим Сидоров (72'), Степан Оганесян (74')
«Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 7 очками идет 14-м.