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    Станкович: Гол Умярова — следствие самоотдачи. Отсюда приходят результаты

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    Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович дал комментарий по поводу победы в матче против «Ростова» (3:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Без таких игроков ты можешь придумать что угодно, но если они не верят, ничего не получится. Я рад, что у меня такая команда. Гол Умярова — следствие самоотдачи. Отсюда приходят результаты.

    Никакие два матча не являются одинаковыми. Каждый матч подразумевает определенные секретеры. Начинали мы 4-3-3, но потом проводили ротацию. Сегодня мне понравились все, начиная с Максименко и заканчивая Шамаром. Понравилась их самоотдача.

    Угальде — прекрасный футболист и приносит много пользы, даже когда нет голов. Уверен, что он вернётся с голами. Шамар своей работой и отношением заслужил место в составе. Надеюсь, он будет продолжать. Пока готов на 60%. Умяров — компьютер. Он отлично считывает игру», — цитирует Станковича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Ростов» — на 9-й позиции (12).

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