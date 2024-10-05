«Вольфсбург» и «Фрайбург» одержали победы в матчах Бундеслиги

Завершились два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Вольфсбург» обыграл «Бохум» со счетом 3:1. В составе «волков» дублем отметился Йонас Винд, который забил свои голы на 37-й и 88-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Тьягу Томаш на 21-й минуте.

У «Бохума» единственный гол забил Мирон Боадю на 72-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Вольфсбург 1:3 Голы: 0:1 Тьягу Томаш (21'), 0:2 Йонас Винд (37'), 1:2 Мирон Боадю (72'), 1:3 Йонас Винд (88') Бохум: Патрик Древес, Феликс Пасслак, Яков Медич, Иван Ордец (Алиу Бальде, 88'), Максимилиан Виттек, Ибраима Сиссоко, Энтони Лосийя (Мориц Брошински, 60'), Матуш Беро, Дани де Вит (Лукас Дашнер, 60'), Мирон Боадю (Кодзи Миёси, 88'), Филипп Хофман Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро, Себастиан Борнау, Якуб Каминьский (Янник Герардт, 79'), Астер Вранкс (Салих Озкан, 79'), Максимилиан Арнольд, Константинос Кульеракис, Боте Баку (Килиан Фишер, 73'), Мохамед Амура (Йоаким Мехле, 90'), Йонас Винд, Тьягу Томаш (Патрик Виммер, 73') Предупреждения: Яков Медич (38'), Йонас Винд (38'), Peter Zeidler (38'), Мохамед Амура (56')

После этого матча «Вольфсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 7-ю очками в активе.

В параллельном матче «Фрайбург» обыграл «Вердер» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Рицу Доан на 75-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Фрайбург 0:1 Гол: 0:1 Рицу Доан (75') Вердер: Михаэль Цеттерер, Хулиан Малатини, Марко Фридль, Антони Юнг (Оливер Бёрк, 86'), Феликс Агу (Марко Грюлль, 79'), Деррик Кён (Оливье Деман, 79'), Митчелл-Элия Вайзер, Йенс Стаге (Keke Topp, 86'), Романо Шмид, Марвин Дукш, Skelly Alvero (Леонардо Биттенкорт, 57') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 84'), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Maximilian Rosenfelder, 66'), Винченцо Грифо (Николас Хефлер, 77'), Рицу Доан, Патрик Остерхаге (Лукас Хёлер, 84'), Максимилиан Эггештайн, Эрен Динкчи (Флоран Муслия, 66'), Junior Adamu Предупреждения: Максимилиан Эггештайн (36'), Хулиан Малатини (90 + 4')

«Фрайбург» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 12-ю очками в активе. «Вердер» — на 10-й позиции (8).