«Леганес» — «Валенсия»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 9-го тура испанской Примеры.

За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и подали 1 угловой. «Валенсия» однажды угрожала воротам соперника и совершила 23 штрафных.

Футбол. Испания. Примера Леганес — Валенсия 0:0 Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Хавьер Эрнандес, Хуан Крус (Оскар Родригес, 85'), Иван Неу (Дарко Брашанац, 71'), Сейдуба Сиссе (Хулио Чикко, 85'), Роберто Лопес, Себастьен Аллер (Мигель Де ла Фуэнте, 63'), Adrià Altimira Валенсия: Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Enzo Barrenechea, 73'), Тьерри Корреа, Ярек Гасёровский, Кристьян Москера, Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Пепелу, Серхи Канос (Диего Лопес, 63'), Уго Дуро (Даниэль Гомес, 73'), Луис Риоха (Херман Валера, 86') Предупреждения: Валентен Розье (30'), Сесар Таррега (32'), Иван Неу (49'), Пепелу (67')

После этого матча «Леганес» занимает 15-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Валенсия» — на 18-й позиции (6).